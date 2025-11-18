Квота для совершения хаджа для жителей Ингушетии увеличится в 2026 году

В 2025 году для республики было выделено 1 300 мест, 450 из которых получили участники СВО и члены их семей

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 400 паломников из Республики Ингушетия смогут отправиться в хадж в следующем году. В 2025 году для республики было выделено 1 300 мест, 450 из которых получили участники СВО и члены их семей, сообщил в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан Мизиев.

"У нас подготовка к хаджу началась с сентября, и на сегодняшний день определена квота - 1 400 мест будет от Республики Ингушетия, в прошлом году было 1 300 мест, мы дополнительно запросили у хадж-миссии России 162 места, потому что желание жителей совершить это святое поклонение велико. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что наш аэропорт имеет статус международного, международные рейсы не совершаются, и на уровне правительства мы выходим на Министерство транспорта России для того, чтобы нам открыли воздушное пространство", - сказал Мизиев.

По его словам, до конца года будет сформирован список паломников. "Глава республики уделяет большое внимание этому, при правительстве создается рабочая группа, потому что нужны разрешения для совершения вылетов из аэропорта Магаса. У Саудовской Аравии требования - до конца года сформировать уже список паломников. <…> Организация, которая у нас определена хадж-миссией России по Республике Ингушетия, уже вылетала в Саудовскую Аравию, забронировала гостиницы, подготовила необходимые номера, заключила все необходимые соглашения. В связи с санкциями не все российские авиакомпании могут совершать рейсы в Саудовскую Аравию, поэтому на уровне правительства РФ было принято решение о привлечении иностранной авиакомпании", - добавил спикер.

Он также отметил, что в 2025 году на безвозмездной основе 400 мест получили участники СВО и члены их семей. "400 мест было выделено на безвозмездной основе для участников СВО и членов их семей. Очень тяжело шел отбор, потому что желающих было очень много", - рассказал Мизиев.