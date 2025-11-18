В суды в 2025 году направили более 700 дел о преступлениях в сфере нацпроектов

Это на треть больше показателя 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В суды с начала 2025 направлено более 700 уголовных дел, касающихся преступлений в сфере реализации национальных проектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"В 2025 году дан старт 20 обновленным национальным проектам, в том числе направленным на укрепление технологического суверенитета страны, развитие инфраструктуры, социальную поддержку и экономический рост государства. Следственные органы СК России в рамках установленной компетенции принимают меры для пресечения преступлений, среди которых хищения бюджетных средств и иные злоупотребления. В текущем году в суды направлено 718 уголовных дел рассматриваемой категории, что на треть больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов. Подводя итоги совещания, он потребовал активизировать работу по возмещению ущерба, причиненного бюджету государства. Он также добавил, что следует повысить результативность деятельности по выявлению имущества обвиняемых и связанных с ними лиц, которое может быть конфисковано. Особое внимание глава ведомства уделил вопросу взаимодействия с органами, осуществляющими оперативное сопровождение, в том числе в части выявления деяний, причинивших ущерб бюджету государства в крупном размере и совершенных должностными лицами высокого ранга в организованной форме.