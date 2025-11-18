Чернышенко: "Наука и образование" собрал более 1,5 тыс. участников в 2025 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Число участников VIII профессорского форума "Наука и образование: стратегии развития" в этом году превысило 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова.

"В этом году форум объединил более 1,5 тыс. участников. Мы видим, что ваша работа приносит практические результаты. Сообщество развивается. За девять лет основано региональное отделение профессорского собрания в 82 субъектах нашей страны, которые объединили более 6 тыс. профессоров из нескольких сот вузов", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Он также отметил, что учреждены важные для академического сообщества общенациональные премии, такие как "Профессор года", "Декан года", "Проректор по научно-исследовательской работе" и "Ректор года".

В завершение вице-премьер пожелал участникам форума успехов, плодотворных дискуссий, перспективных, интересных идей и реализации намеченных всеми планов.

"Принципиально важно, что преподавательское сообщество обновляется. Сегодня более четверти наших преподавателей - молодые ученые, готовые вкладывать свою энергию и талант в воспитание новых поколений творцов. Мы, в свою очередь, продолжим создавать достойные условия для работы трудовых коллективов. На это направлены наши флагманские проекты "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы", программа по строительству кампусов", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.