На Кубани провели операцию по удалению опухоли весом 13 кг

Параллельно с удалением новообразования хирурги выполнили пластику почечных сосудов, что позволило сохранить жизненно важные органы

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Сложную операцию по удалению 13-килограммовой опухоли брюшной полости с пластикой почечных сосудов провели хирурги краевой клинической больницы № 2 в Краснодарском крае. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Во время диагностики у пациента выявили опухоль, которая занимала практически всю брюшную полость. Диаметр новообразования достигал 50 сантиметров, а масса - 13 кг", - сказано в сообщении.

Параллельно с удалением новообразования хирурги выполнили пластику почечных сосудов, что позволило сохранить жизненно важные органы.

В Минздраве подчеркнули, что значимым остается осознанный подход каждого человека к своему организму и своевременное обращение за медицинской помощью. Поступивший в больницу пациент на протяжении долгого времени терпел болезненные ощущения и откладывал визит к врачу.

"Профессионализм наших врачей - важная составляющая сохранения здоровья жителей края", - отметили в ведомстве.

В ККБ № 2 ежегодно проводят свыше 2,8 тыс. высокотехнологичных хирургических вмешательств, 200 из которых - по профилю "онкология".