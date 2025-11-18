Львова-Белова призвала работать со всем детским коллективом при буллинге

Ситуацию с детским буллингом решают только на уровне тех, кого травят, и тех, кто травит, не работая со свидетелями, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Помощь специалистов нужна не только жертве и зачинщикам буллинга среди детей, работать необходимо со всем детским коллективом. Такое мнение выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая в рамках Всероссийского съезда родительских комитетов.

"Очень важно, чтобы во время работы с травлей мы работали со всем детским коллективом, где это происходит", - сказала Мария Львова-Белова.

По ее словам, как правило, ситуацию с детским буллингом решают только на уровне тех, кого травят, и тех, кто травит, не работая со свидетелями. При этом, по мнению детского омбудсмена, подобные ситуации травмируют весь детский коллектив, так как дети, наблюдающие за ними могут занимать разные позиции, в том числе бояться вступиться за тех, кого обижают.

Первый Всероссийский съезд родительских комитетов проходит в Москве с 17 по 19 ноября, участники смогут представить свои инициативы и обменяться опытом. На мероприятии собрались 600 человек из всех регионов России - члены всероссийского родительского комитета, председатели региональных родительских комитетов. Организаторы мероприятия - Министерство просвещения РФ, Российское общество "Знание" и Росдетцентр.