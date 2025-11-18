В Рим впервые доставили сосуд с кровью Христовой

Реликвия до этого никогда не покидала церковь Святого Андрея в городе Мантуя, где хранилась веками

РИМ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Сосуд с землей, орошенной кровью Христовой, впервые доставили в римскую церковь Святого Спасителя в Лауро (Сан-Сальваторе-ин-Лауро), передает корреспондент ТАСС. Реликвия веками хранилась в северном городе Мантуя, в церкви Святого Андрея (Сант-Андреа) и никогда не покидала ее.

В связи с прибытием святыни в церкви Святого Спасителя состоялась торжественная месса во главе с монсеньером Эдоардо Черрато, почетным епископом Ивреи. В столице сосуд с кровью Христовой, которую доставили для поклонения верующих в связи с отмечаемым Римско-католической церковью Юбилейным годом христианства, пробудет до 25 ноября, сообщили корреспонденту ТАСС в церкви. 21 ноября будет организована процессия на другой берег Тибра - в собор Святого Петра, где также пройдет торжественная служба. По этому поводу будет выставлено хранящееся на протяжении веков в Ватикане копье римского сотника Лонгина.

Согласно преданию, именно Лонгин на Голгофе проткнул копьем распятого Христа, закончив его страдания. Кровь Спасителя брызнула ему в глаза, и он излечился от катаракты. В этот момент произошло его обращение в христианство. Он собрал землю с каплями крови и возил ее повсюду с собой. Святыня была обнаружена в Мантуе Карлом Великим в начале IX века. Император сообщил о находке Папе Римскому Льву III (750-816), который признал святыню, напомнили историю во время мессы, на которую собрались сотни людей.

Раньше сосуды с реликвией, хранящиеся под замком, для открытия которого нужны 12 ключей, доставали для поклонения лишь раз в год - в Страстную пятницу перед Пасхой. Сейчас в Мантуе поклониться святыне можно чаще.

В Италии есть несколько важных христианских святынь. В первую очередь это Туринская плащаница, льняное полотно, в которое, как считается, было обернуто и похоронено тело Христа. На нем сохранился отпечаток лика и тела. В римской церкви Святого креста Иерусалимского находятся частницы креста, на котором был распят Христос, один из гвоздей, которым он был прибит к нему, и табличка с его именем на арамейском, древнегреческом языках и латыни. Все это, по приданию, нашла императрица Елена, мать Константина, разрешившего христианство, во время поездки в Иерусалим в начале IV века. Еще одна реликвия - перекладина от яслей младенца Иисуса - хранится в крипте церкви Богородицы Великой (Санта-Мария-Маджоре). Все эти святыни являются предметом поклонения для католиков, большая их часть относится к периоду до церковного раскола 1054 года, ознаменовавшего дальнейшее разделение католиков и православных.