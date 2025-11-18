Дед Мороз зажег первую в России новогоднюю ель в своей вотчине в Великом Устюге

Церемония прошла в день рождения волшебника и транслировалась онлайн

Дед Мороз (справа) © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Дед Мороз зажег первые в этом году в России новогодние огни на ели, которая установлена в его вотчине под Великим Устюгом. Церемония прошла в день рождения волшебника и транслировалась онлайн.

"Не хватает только света, который загорается в каждом доме, когда мы собираемся все вместе, когда дарим тепло друг другу. Вот и сегодня есть у меня одно заветное желание - пусть в сердце каждого из вас загорается огонек - такой маленький, но такой яркий. Давайте все вместе зажжем огонечки на моей сказочной елке. Давай все вместе - раз, два, три, елочка гори! Вы видите, как ярко горит наша елочка - это ваш свет, свет ваших сердец", - сказал Дед Мороз.

Елку в этот момент украсили разноцветные огни и фейерверк. "Просто с этого момента начинается череда новогодних праздников. Ставьте елки, украшайте, загадывайте желания, и они обязательно исполнятся. И все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать", - сказал Дед Мороз.

В этом году приглашенные на праздник сказочные герои Баба Яга, Кощей Бессмертный, Леший и Златогорка подключили к ели искусственный интеллект, но в конце праздника елочка попросила отключить ее от ИИ, чтобы сохранить традиционное волшебство.

"Дорогие мои друзья, внучата, малыши и взрослые. Желаю вам добрых свершений и новых мечтаний, а самое главное - верьте в чудо, верьте в сказку, в большие и маленькие чудеса, не важно. Самое главное, чтобы они были добрыми. Берегите своих родных и близких, ведь наши семьи - это самое большое наше богатство. А моя семья - сказочная семья", - обратился волшебник к гостям вотчины и зрителям онлайн-трансляции праздника.

С Днем рождения Деда Мороза поздравили 18 сказочных гостей, которые приехали к нему в вотчину - это Баба Яга из Кукобоя Ярославской области, Девица Метелица из Вятских Полян Кировской области, Матушка Зима из Яренска Архангельской области, Луми Тайкури из Тверской области, Тетушка Лаппи из Петрозаводска, дагестанский Дед Мороз, Дедушка Ямал из Салехарда, Дед Мороз Черноземья из Нелжи Воронежской области, Урал Мороз и Весна-Красна из Екатеринбурга, Иван Царевич из Кирова, Царевна Лягушка и Емеля Ростовский из Ростова Великого, Мороз Добродеевич из Соснового Бора Ленинградской области, Архангельский Снеговик, Дедушка Боян и Сурия из Пензы, Белорусский Дед Мороз из Беловежской пущи.