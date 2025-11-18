В Ингушетии первый этнографический фестиваль соберет около 1 тыс. участников

Мероприятие намерены провести в четыре этапа с апреля 2026 года

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 000 участников ожидается на первом этнографическом фестивале, который пройдет в Республике Ингушетия. Фестиваль намерены провести в четыре этапа с апреля 2026 года, сообщил министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан Мизиев.

"Планируем собрать до тысячи участников. Проводить фестиваль будем в четыре этапа, планируем, чтобы все желающие могли посетить наши мероприятия. Начнем где-то с апреля или мая 2026 года", - сообщил Мизиев.

Ранее сообщалось, что первый этнографический фестиваль, направленный на сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия ингушского народа, пройдет в Ингушетии в 2026 году. Гости мероприятия смогут принять участие в соревнованиях по стрельбе из исторического лука, попробовать свои силы в старинных ремеслах - прядении и валянии шерсти, научиться ухаживать за лошадьми и правильно встречать гостей по ингушскому этикету.