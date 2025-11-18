В Тульской области намерены выстроить вертикальную систему подготовки футболистов

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в регионе сформирован план развития тульского футбола

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Тульской области сформировали план развития футбола в регионе, он включает в том числе создание системы вертикального перехода игроков из одного состава в другой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

"У нас сформирован план развития тульского футбола. Необходимо выстроить вертикальную перспективу перехода из одного состава в другой. <...> Создана молодежная команда из выпускников академии ПФК "Арсенал". Теперь выпускники тульской академии не уезжают в другие регионы, а плавно встраиваются в ее состав", - написал Миляев.

Он отметил, что молодежная команда завершила сезон, ряд ее игроков пополнил состав команды "Арсенал-2". Это дает им возможность попасть в состав основной команды. "Также перспективные игроки молодежной и второй команды могут попробовать свои силы в рамках тренировочного процесса с основной командой. Это поможет им в дальнейшем адаптироваться к играм профессионального футбола", - подчеркнул губернатор.

Миляев добавил, что также необходимо выстроить "систематизированную архитектуру футбола", чтобы талантливые ребята из районов области, начав свой путь в футболе в комфортных условиях, могли перейти в академию "Арсенала".