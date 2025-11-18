Прокуратура добилась запуска автобусов в три отдаленных села Херсонской области

За нарушения пять должностных лиц администрации привлекли к дисциплинарной ответственности

ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Скадовского района Херсонской области добилась запуска автобусного сообщения до трех отдаленных сел по обращению жителей, сообщили в региональной прокуратуре.

"В нарушение требований законодательства администрацией Голопристанского муниципального округа на протяжении длительного времени не принимались меры к организации транспортного сообщения с селами Киевка, Петровка и Калиновка, в которых проживают более 500 человек. <...> После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, в отдаленные села организовано регулярное транспортное сообщение в количестве трех рейсов в день", - говорится в сообщении.

