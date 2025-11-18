Исполняющим обязанности ректора Академии акварели назначена Софья Андрияка

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что академия уникальна как в России, так и за пределами страны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки назначена Софья Арустамова-Андрияка, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Max.

"Ранее работала в Академии преподавателем кафедры рисунка, живописи и композиции, а также занимала должность проректора. Под ее руководством в вузе были реализованы важные стратегические изменения, направленные на популяризацию героической истории России", - говорится в сообщении.

После смерти основателя и ректора академии Сергея Андрияки 15 мая 2024 года должность и.о. ректора занимал народный художник РФ Вячеслав Желваков.

Министр отметила, что Академия Андрияки уникальна как в России, так и за пределами страны. По ее словам, это первое отечественное учебное заведение, предлагающее специальность "Живопись и изящные искусства".

"Уверена, вместе с новым руководителем учреждение продолжит свои славные традиции", - заключила глава ведомства.