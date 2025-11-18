Эксперт Киселев: провокацию на ж/д могли организовать спецслужбы Польши

Они хотели повысить информационную повестку и обвинить во всем Россию, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Польши могли сами организовать провокацию на железной дороге, чтобы обвинить в этом Россию. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что двое граждан Украины установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Туск отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.

"Они хотели повысить информационную повестку и обвинить во всем Россию, привязать российский след. Скорее всего, подконтрольно этот взрыв и произошел. Ну, я имею в виду, петарды там подбросили таким вот образом. То есть, это все контролируемое, и контролируемо польскими властями", - отметил Киселев.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.