На муниципальную премию "Служение" поступило более 48 тыс. заявок

Из регионов Донбасса и Новороссии поступило более 800 заявок

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Число заявок на третью всероссийскую муниципальную премию "Служение" превысило 48 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

"Число индивидуальных и командных заявок на третью премию уже превысило 48 тыс. Это подтверждает высокий уровень вовлеченности и командного взаимодействия представителей муниципального сообщества всей страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из регионов Донбасса и Новороссии поступило более 800 заявок. В тройке лидеров по числу заявок находятся номинации "Великое наследие для будущих поколений", "Развитие территории - благополучие жителей", "Инициатива каждого - общий успех". Отмечается, что всего в премии представлено десять номинаций. Прием заявок продлится до 21 ноября.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, премия присуждается представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года.