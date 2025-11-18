Челябинск в 2026 году станет местом проведения Всероссийского слета студотрядов

Участники обсудят вопросы поддержки и развития студенческого отрядного движения

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Итоги 67-го трудового семестра подведут в 2026 году на Всероссийском слете студенческих отрядов, который решено провести в Челябинске. Об этом объявили по итогам рабочей встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова, сообщили ТАСС в пресс-службе студенческих отрядов Челябинской области.

"В 2026 году Челябинск станет местом проведения Всероссийского слета студенческих отрядов, где будут подведены итоги 67-го трудового семестра. Участники обсудят вопросы поддержки и развития студенческого отрядного движения, а также возможные способы привлечения молодежи в Российские студенческие отряды", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что, кроме того, на слете рассмотрят тему популяризации трудовых отрядов как эффективной платформы для профессионального и личностного роста молодежи.

В пресс-службе рассказали, что такое решение обсуждалось на рабочей встрече, в которой приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Губернатор отметил, что подобные инициативы способствуют развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества, а также предоставляют молодым специалистам возможность обмениваться опытом.