Глава Тамбовской области попросил Росавтодор ускорить ремонт моста на трассе

Работы могут занять до двух месяцев, отметил Евгений Первышов

ТАМБОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Тамбовской области Евгений Первышов обратился с просьбой к главе Росавтодора Роману Новикову ускорить восстановление моста через реку Ворону на федеральной трассе Тамбов - Пенза в Кирсановском округе, где с 15 ноября было экстренно закрыто движение автотранспорта из-за смещения балки на 20 см. Об этом он сообщил в своем канале Max.

Сейчас для автомобилистов введена временная схема движения с объездом через поселок Тамала и город Белинский Пензенской области. Для детальной оценки масштабов повреждений на объект прибыли представители предприятий из Тамбова, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга, которым предстоит разработать проект восстановления моста.

"На "Транспортной неделе" в Москве с руководителем Росавтодора Романом Новиковым обсудили актуальные вопросы содержания и реконструкции федеральных трасс в Тамбовской области. Отдельным вопросом стало восстановление моста через реку Ворону в Кирсановском округе. По предварительной информации ФКУ Упрдор Москва - Волгоград, полностью менять конструкции моста нет необходимости. Учитывая возникшие сложности для населения, обратился с просьбой по возможности ускорить ремонтные работы. Но даже в этом случае они могут занять до двух месяцев", - отметил Первышов.

По его словам, на это время будет проработана логистика, которая позволит сократить неудобства для жителей - в первую очередь, Уметского и Кирсановского округов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва - Волгоград, диагностика искусственных сооружений на этой федеральной трассе, принятой в подчинение в 2019 году, проводится регулярно. Последняя плановая диагностика в июне 2025 года показала, что мост через Ворону находится в удовлетворительном состоянии, а его грузоподъемность соответствует нормативам. Текущий осмотр в апреле и плановые работы в первой декаде ноября также не выявили дефектов, влияющих на грузоподъемность.

Мост был построен в 1974 году и капитально ремонтировался в 2011 году. Его длина составляет 182 м, а суточный трафик оценивается примерно в 3,3 тыс. автомобилей.