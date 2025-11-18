Чернышенко призвал власти Чувашии уделить внимание грантам по нацпроекту

Развитие молодежной политики было названо одним из приоритетов региона

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с главой Чувашии Олегом Николаевым рекомендовал активизировать участие научно-образовательных организаций в грантах по нацпроекту "Молодежь и дети". Развитие молодежной политики было названо одним из приоритетов региона, сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

"Дмитрий Чернышенко рекомендовал уделить внимание участию научных и образовательных организаций в грантовых инструментах поддержки нацпроекта "Молодежь и дети" и РНФ. Он также подчеркнул, что один из приоритетов Чувашии - молодежная политика", - говорится в сообщении по итогам встречи Чернышенко с Николаевым.

Вице-премьер отметил, что республика принимает активное участие в национальном проекте "Молодежь и дети", в том числе создается образовательная и научная инфраструктура. В частности, в Чувашии работают "Кванториум", ИТ-кубы, "Точки роста", создано девять кластеров "Професионалитета" с участием 14 техникумов и 77 предприятий. "Чувашская Республика получила порядка 130 млн рублей на ремонт и оснащение молодежной инфраструктуры. Ребята активно участвуют в патриотических мероприятиях, развивается волонтерское движение, <…> молодежь республики помогает <…> участникам специальной военной операции и их семьям", - приводятся слова Чернышенко.

Николаев сообщил, что в сфере молодежной политики разработана и действует стратегия до 2035 года, ориентированная на сельскую молодежь, ученых, предпринимателей, инвалидов, ветеранов спецоперации и молодых родителей. Глава региона уточнил, что стратегия направлена на сохранение культурных ценностей, воспитание патриотизма и раскрытие потенциала молодежи. Было отмечено, что на рабочей встрече также обсудили развитие образования, науки, туризма и реализацию проектов кураторства, так как Чернышенко является куратором Поволжья.