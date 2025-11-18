Ростовский аэропорт "Платов" может открыться до конца 2025 года

Авиакомпания "Азимут" готова, в случае открытия, возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на открытие ростовского аэропорта "Платов" до конца 2025 года. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь в Минске.

"У нас налажено партнерство промышленных предприятий, мы регулярно обмениваемся бизнес-миссиями. Рассчитываю, что эта практика будет продолжена, несмотря на сложную пока логистику. Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого. Это даст возможность активизировать наше сотрудничество с точки зрения визитов, этого мы все хотим", - привели в сообщении словам Слюсаря.

В правительстве уточнили, что ростовская авиакомпания "Азимут" готова, в случае открытия "Платова", возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.

Международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону) - первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Открыт 7 декабря 2017 года. Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. С февраля 2022 года "Платов" приостановил отправку и прием авиарейсов.