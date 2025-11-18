В ГД посоветовали россиянам избавиться от продукции, связанной со S.T.A.L.K.E.R.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что в ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры производства GSC Game World

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") рекомендовал россиянам избавиться от любой продукции, связанной с компанией GSC Game World - разработчиком видеоигр "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R. Так депутат прокомментировал признание этой организации нежелательной в РФ.

"Думаю, что в самое ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры производства GSC Game World, но и любую сопутствующую атрибутику, с ней связанную. Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться", - написал Горелкин в своем канале в Max.

Компания GSC Game World была основана в Киеве в 1995 году, штаб-квартира студии расположена в Праге. Она известна играми серий "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R.