Эксперт де Латтр: Франция не сможет выпустить 100 Rafale для Украины

У французского военно-промышленного комплекса нет таких мощностей, считает авиационный специалист

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Французский военно-промышленный комплекс не обладает производственными мощностями для выпуска 100 истребителей Rafale для Украины в заявленные сроки. Об этом заявил ТАСС авиационный эксперт Сириль де Латтр, комментируя подписанный меморандум о намерениях.

"Это просто невозможно осуществить. Если они говорят о программе на 10 лет, то это не просто так", - отметил аналитик.

По словам де Латтра, нынешние возможности компании Dassault Aviation ограничиваются выпуском 2-2,5 самолета в месяц при работе 10 месяцев в году. Даже с учетом открытия в сентябре 2025 года нового завода в Понтуазе площадью 110 тыс. кв. м, который заменил закрытое предприятие в Аржантее, максимальная производительность может вырасти лишь до четырех машин в месяц.

"Даже если предположить производство 3 самолетов в месяц, это займет 34 месяца при условии, что Франция будет отдавать Украине 100% продукции. Но у Франции есть другие клиенты, например Индия", - пояснил эксперт.

Де Латтр также напомнил, что Воздушно-космические силы Франции сами нуждаются в 230 истребителях Rafale, что ранее подтверждал командующий этим видом вооруженных сил. "Этот самолет очень дорогой, он неплохо продается, но объемов производства недостаточно", - констатировал собеседник агентства.