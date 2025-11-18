В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
Редакция сайта ТАСС
16:18
обновлено 16:57
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
"Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", - говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево.
В аэропорту скоплений пассажиров сейчас нет, уточнили в пресс-службе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву.