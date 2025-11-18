В Петербурге показали новую модификацию БПЛА-пожарного "Северный ветер"

В городе открыли выставку "В одном строю: на фронте и в тылу!"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка фонда "Ленинградский рубеж" "В одном строю: на фронте и в тылу!" открылась в Санкт-Петербургском университете МВД. В экспозициях представлены фотографии из зоны СВО, трофеи с фронта, а также новейшая модификация дрона "Северный ветер", сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Один из разделов выставки посвящен плодам работы народного ВПК 47 региона - первый ленинградский БПЛА самолетного типа "Северный ветер" и гексокоптер "Корвет", созданные по поручению губернатора Александра Дрозденко. Также среди раздела "птичек" представлена новейшая модификация беспилотника "Северный ветер", которая предназначена для тушения пожаров. Скоро БПЛА гражданского типа пройдет испытания", - говорится в сообщении.

На выставке также представлены снимки, сделанные в зоне проведения СВО сотрудниками пресс-службы фонда, а также кадры боевой работы военнослужащих ВС РФ на донецком направлении, сделанные военкорами Дмитрием Астраханем, Денисом Григорюком, Олегом Никитиным. Помимо снимков, представлены трофеи бойцов с фронта. Редкие образцы вражеских БПЛА стали "добычей" военных из Ленинградской области.

Как отметили в фонде, экспозиция стала олицетворением совместной работы силовых и военных ведомств по защите России. "Пока военнослужащие ВС РФ стоят на рубежах нашей Родины, выполняя задачи СВО, сотрудники Министерства внутренних обеспечивают безопасность. Поэтому название выставки было выбрано именно таким - "В одном строю: на фронте и в тылу!", - подчеркнули в пресс-службе.