В аэропорту Внуково сняли временные ограничения

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 14 самолетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 14 самолетов, добавили в Росавиации.

В аэропорту осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву.