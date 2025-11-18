Во Львове почти закончились места на кладбище для украинских военных

Украинские власти не раскрывают число погибших в ВСУ, однако депутаты и военные регулярно жалуются на нехватку личного состава

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Всего 20 свободных мест осталось на кладбище во Львове на западе Украины для погибших солдат ВСУ, власти уже ищут новый участок для захоронений. Об этом сообщил городской совет.

По данным, опубликованным на странице горсовета в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), локация для новых захоронений будет представлена в ближайшее время.

Украинские власти не раскрывают число погибших в рядах ВСУ, однако депутаты и военные регулярно жалуются на нехватку личного состава. Согласно подсчетам ТАСС, потери украинской армии с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными.