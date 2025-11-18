В музей "Сталинградская битва" передали энциклопедию от имени генсекретаря ОДКБ

Это юбилейное издание, посвященное 80-летию Победы

Редакция сайта ТАСС

© Марина Гажук/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Впервые делегация объединенного штаба организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках празднования 80-летия Великой Победы прибыла в Волгоград. В фонд музея-панорамы "Сталинградская битва" от имени генерального секретаря ОДКБ члены делегации передали энциклопедию о Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС заместитель начальника центра кризисного реагирования ОДКБ, полковник Вячеслав Кириенко.

"Наша делегация, наша организация впервые посещает город-герой Сталинград в преддверии завтрашнего праздника - дня начала операции "Уран", чтобы почтить память героев, которые принимали участие в битве, которые ценой своей жизни не дали врагу пройти и захватить этот город. <...> Первая и основная задача - это объединять наши страны. ОДКБ - это не только военная составляющая, это весь спектр взаимодействия между странами, которые входят в ОДКБ, начиная от глав государств и заканчивая нами, военными", - сказал Кириенко.

В рамках визита в Волгоград делегация посетила музей-панораму "Сталинградская битва", в фонд которой от имени генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова передала энциклопедию "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." - юбилейное издание, посвященное 80-летию Победы. По словам директора музея-панорамы Алексея Дементьева, она займет почетное место в коллекции подарков музею.

"В музее есть обширная библиотека. Это подарочное издание, которое является трудом авторов нескольких стран, будет представлено в нашей библиотеке и в том числе использоваться при подготовке выставочных проектов", - отметил Дементьев.

В составе делегации объединенного штаба ОДКБ прибыли представители вооруженных сил государств Организации - РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, каждый из которых впервые в Волгограде. В рамках визита в Волгоград делегация примет участие в мероприятиях, посвященных началу контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Об ОДКБ

ОДКБ основана 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан) с участием нескольких постсоветских государств. Основными целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Об операции "Уран"

Операция по окружению и уничтожению немецкой группировки под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года, а уже 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен взяли более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса со всем его штабом.