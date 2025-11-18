В Севастополе приняли закон о предоставлении услуг гостевых домов

Он вступит в силу 1 декабря 2025 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя 18 ноября приняли закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Важное изменение для гостиничного бизнеса Севастополя: сегодня законодательное собрание в двух чтениях приняло закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Проект закона по моему поручению разработало севастопольское управление туризма. Закон вступает в силу 1 декабря 2025 года", - написал он.

Губернатор отметил, что новый закон позволит сделать эту сферу деятельности более понятной, прозрачной и даст в том числе дополнительные возможности для привлечения доходов в городской бюджет. На сегодняшний день в Севастополе работает около 400 гостевых домов, уточнил он.

Развожаев призвал владельцев гостевых домов добавить сведения в Единый реестр классифицированных средств размещения, чтобы с 1 января 2026 года они могли легально вести деятельность.

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг действует с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории республик Алтай, Дагестан и Крым, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областей, а также федеральной территории Сириус и в Севастополе. В законе определены услуги гостевого дома, требования к нему, а также закреплен механизм классификации гостевых домов. 13 ноября депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о включении в эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов Республику Адыгея.