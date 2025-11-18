В Русском доме в Кабуле вручили сертификаты первым выпускникам курсов русского языка

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первые выпускники курсов русского языка в Афганистане получили сертификаты об их окончании в Русском доме в Кабуле. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве.

Как пояснили в агентстве, обучение проходило под патронажем Алтайского государственного педагогического университета при содействии Министерства просвещения РФ и фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".

Участниками мероприятия стали преподаватели ведущих афганских вузов, выпускники программы, а также гости, проявляющие интерес к изучению русского языка и российской культуры. Выпускников поздравили с успешным завершением курса, отметив, что владение русским языком открывает широкие возможности для профессионального развития и межкультурного диалога. Преподаватели педагогического факультета Кабульского педагогического университета - профессор Омар Сулайман, профессор Сафиулла Лали и профессор Курайши - рассказали о значимости изучения русской литературы и поделились подробностями образовательной программы, по которой проходило обучение.

Специальным гостем встречи, как отметили в Россотрудничестве, стал российский путешественник Андрей Манчев, который представил гостям серию фотографий из своих поездок. По его мнению, развитие интереса к русскому языку среди афганской молодежи - вдохновляющий показатель укрепления культурных связей.

В рамках программы также прошло общение по видеосвязи, по которой к собравшимся присоединились основатель Академии русского языка Саид Зия и директор Центра открытого образования Алтайского государственного университета Александр Карагодин. Они поздравили выпускников, выразили признательность преподавателям и подчеркнули важность расширения образовательного сотрудничества между Россией и Афганистаном.