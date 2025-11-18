В ДНР появится интеллектуальная транспортная система

Она будет включать в себя как уличные камеры для контроля дорожного движения, так и "умные" светофоры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Единую интеллектуальную транспортную систему, которая включает в том числе дорожные камеры, "умные" светофоры и другие цифровые сервисы, внедрят в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра транспорта ДНР Александр Михайлов на "Транспортной неделе - 2025".

Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях "Транспортной недели" 18 ноября подписали министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко и президент ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта "Цифровая эра транспорта" Александр Семкин.

"Та ассоциация, с кем мы сегодня подписывали это соглашение, они как раз являются основным модератором в Российской Федерации развития интеллектуальных транспортных систем. Что касается цифровизации, мы здесь говорим не только про автомобильные дороги, мы говорим в целом про отрасль. На примере светофорного объекта - это "умный" светофорный объект, который считывает с помощью датчиков прирост интенсивности движения и потоков, тем самым увеличивая зеленую волну. <…> Вот это все (все цифровые транспортные сервисы - прим. ТАСС) превратится в одну единую информационную систему. Нам коллеги в этом будут оказывать содействие", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что система будет включать в себя как уличные камеры для контроля дорожного движения, так и "умные" светофоры, системы GPS для отслеживания общественного транспорта и многое другие. Каркас этой системы планируется создать в течение 2026-2027 годов. Сотрудничество с ассоциацией позволит перенять опыт ее участников, найти пути подготовки качественных кадров и доступа к лучшему оборудованию для организации системы.

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".