В Белоруссии большинство из принятых в гражданство составили выходцы с Украины

Всего гражданство получили более 200 человек

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство свыше 200 человек, большинство из них - выходцы с Украины. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, белорусское гражданство предоставлено 224 иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе 16 несовершеннолетним. Новыми гражданами республики стали выходцы из 17 государств, в их числе - Армения, Египет, Казахстан, Латвия, Молдавия, Россия, Турция, Узбекистан. Большинство прибыло с Украины.

Как передает БелТА, лица, которые получили белорусское гражданство, заняты в различных сферах экономики. Среди них - сотрудники сфер образования, обслуживания, работники агропромышленного комплекса, строительной отрасли, представители других профессий. Кроме того, в числе новых граждан - доктор и кандидат наук, которые преподают в одном из ведущих белорусских вузов.

Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, нарушавших законы республики.