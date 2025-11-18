Эксперт Маклаков предупредил россиян о письмах мошенников от лица ФСБ
17:22
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мошенники якобы от лица ФСБ распространяют фейковые письма, это новая адаптация подобных материалов от злоумышленников и доверять ей нельзя. Об этом ТАСС заявил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог регионы" Сергей Маклаков.
"Сотрудники службы не связываются с гражданами через мессенджеры, а тем более не присылают в них ведомственные документы. Это - фейк", - сказал собеседник агентства, комментируя появление в соцсетях неких "официальных" писем гражданам от ФСБ о проведении "проверки из-за утечки данных".