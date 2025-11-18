Проходившие реабилитацию под Тулой ветераны СВО вошли в паралимпийские сборные

Более 30 человек стали членами сборных команд

ТУЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 участников проекта "Перезагрузка", направленного на реабилитацию получивших ранения участников специальной военной операции (СВО), вошли в сборные команды по паралимпийским видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области по итогам посещения губернатора Дмитрия Миляева учебно-тренировочной базы "Ока" в городе Алексине.

"Одно из направлений проекта "Перезагрузка" - вовлечение ветеранов, получивших тяжелые ранения и ампутации, в паралимпийский спорт. Более 30 участников из разных смен стали членами сборных команд по паралимпийским видам спорта: волейбол сидя, фехтование, следж-хоккей, пауэрлифтинг", - говорится в сообщении.

Миляев поблагодарил члена центрального штаба Народного фронта, руководителя Службы сопровождения ветеранов СВО, военного корреспондента Ирину Куксенкову за реализацию проекта в регионе. "Благодаря проекту "Перезагрузка" участники специальной военной операции получают качественную медицинскую, психологическую помощь, осваивают новые навыки", - подчеркнул Миляев, отметив, что развитие адаптивного спорта является одной из ключевых задач в работе комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую он возглавляет.

Первая смена лагеря стартовала три года назад, на данный момент проводится уже 21-я смена. За прошедшее время курса реабилитации прошли 680 ветеранов СВО с тяжелыми травмами и ампутациями. Им оказали помощь в оформлении документов об инвалидности, электронных сертификатов на протезирование, выплат по ранениям и решении многих других вопросов. В 2026 году планируется провести еще две реабилитационные смены, в которых примут участие не менее 35 человек.