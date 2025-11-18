Форум "Учу великому" открылся в Москве с участием учителей русского языка из 17 стран

За два года участниками школ стали школьные и университетские педагоги из 14 стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международный форум русского языка "Учу великому" открылся во вторник в Москве с участием 50 учителей и преподавателей русского языка из 17 государств - от Шри-Ланки и Индонезии до Белоруссии и Кубы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".

"На Международный форум русского языка "Учу великому" в Москву приехали 150 учителей и преподавателей русского языка из 17 государств - от Шри-Ланки и Индонезии до Беларуси и Кубы. Форум завершает двухлетнюю реализацию международного проекта "Школа "Учу великому". Это одна из образовательных программ с культурным блоком в России для зарубежных педагогов русского языка и русской литературы, которую реализует с 2024 года под патронажем Минпросвещения России Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история", - говорится в сообщении.

За два года участниками школ "Учу великому" стали школьные и университетские педагоги из 14 стран: Кубы, Вьетнама, Азербайджана, Южной Осетии, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Казахстана, Индии, Китая, Киргизии, Армении, Ирака, Туркменистана. В этом году проект дополнился новыми направлениями. Это выездной формат, когда повышение квалификации проходит в стране, формат "Учусь великому" для студентов - будущих педагогов русского языка, формат фестивалей и форумов для зарубежных русистов, олимпиады для школьников и студентов по русскому языку "Говорю на великом".

О программе форума

Участники поделились опытом и особенностями преподавания русского языка в таких странах, как Индия, Тунис, Казахстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан на панельной дискуссии "Роль русского языка в образовательных системах стран ближнего и дальнего зарубежья". Педагоги отметили важность изучения русского языка в многонациональной среде, это открывает новые культурные и образовательные возможности для молодых людей. Русисты также обсудили вопросы и тенденции в сфере преподавания русского языка и литературы в разных странах, познакомились с ведущими российскими экспертами в этой области, обменялись опытом с коллегами, презентовали свои разработки и идеи, в том числе на мастер-классах. Подписано соглашение между фондами "Моя история" (Россия) и "Наше будущее" (Армения).

Форум завершится вечером в среду. Русисты посетят музеи, театры и самые топовые туристические локации. После обзорной экскурсии по Москве они станут участниками центрального события года памяти 80-летия Победы - выставки "Великая Победа. Россия - моя история". В составе групп зарубежные педагоги русского языка и русской литературы познакомятся с 700 уникальными экспонатами, многие из которых впервые покинули запасники российских и белорусских музеев и архивов.