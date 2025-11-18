В Башкирии больше 1 тыс. человек встретили поезд с бойцами СВО

Представители ветеранских организаций прямо на перроне организовали прием гуманитарного груза

© Алексей Коновалов/ ТАСС

УФА, 18 ноября. /ТАСС/. Больше 1 тыс. жителей города Стерлитамак в Башкирии пришли на железнодорожный вокзал, чтобы приветствовать бойцов СВО, следовавших в госпиталь на поезде. Люди принесли продукты и теплую одежду, организовали сбор гуманитарной помощи, сообщает ассоциация СВО Стерлитамака на странице "ВКонтакте".

"Сегодня [18 ноября] в Стерлитамаке совершил остановку поезд, который везет раненых бойцов в госпиталь. Узнав об этом, жители активно рассылали объявление друг другу в чатах. В итоге на перрон пришли более 1 000 стерлитамаковцев. Все они несли гостинцы в коробках, подвозили машинами продукты питания, теплые вещи, были и те, кто привозил даже грузовиками", - сказано в сообщении.

Количество гостинцев и необходимых вещей, которые жители Стерлитамака принесли защитникам Отечества, оказалось настолько большим, что сопровождавшие бойцов не смогли принять всю помощь. Тогда представители ветеранских организаций прямо на перроне организовали прием гуманитарного груза, который затем доставят бойцам в зону СВО.