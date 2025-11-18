В ОП готовы сотрудничать с оперативным штабом по защите покупателей недвижимости

Количество обращений по поводу мошенничества при покупке квартир на вторичном рынке будет расти, отметил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ готова включится в работу оперативного штаба по защите добросовестных покупателей недвижимости, созданного Российской гильдией риелторов. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"ОП РФ поддерживает создание оперативного штаба по защите покупателей недвижимости, который образован по инициативе Российской гильдии риелторов для защиты добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Со своей стороны, готовы совместно с законопослушными риелторами включиться в эту работу", - сказал Машаров.

Он отметил, что количество обращений по поводу мошенничества при покупке квартир на вторичном рынке будет расти, так как преступники пользуются схемой, когда за определенную комиссию выплачивают вознаграждение гражданам-владельцам квартир при фиктивной продаже жилья.

"При этом мошенничество с квартирами пожилых людей свидетельствует о необходимости регулирования рынка риелторских услуг, так как именно юридической проверкой квартир занимаются данные компании. И от качества проведенной проверки зависит дальнейший результат. Кроме того, мы в ОП проанализируем судебную практику, так как ранее в СМИ сообщалось, что суды встают на сторону пожилых людей, которые продают квартиры и не выезжают оттуда", - добавил Машаров.

Он отметил, что поскольку в ОП сопровождают иски пострадавших от дистанционного мошенничества, требуются серьезные аргументы для обоснования почему был взят кредит в банке или почему была продана квартира. "Это кропотливая и колоссальная работа по сбору доказательной базы. А если во время юридической проверки вскрывается факт того, что на руках есть заключение психолого-психиатрической экспертизы о том, что продавец квартиры полностью здоров, а потом якобы действует под влиянием мошенников, то это повод обратиться с заявлением в органы внутренних дел, при этом в круг подозреваемых попадут и те, кто выдает такого рода заключения", - сказал Машаров.

По его мнению, появление информации о махинациях с квартирами играет на руку застройщикам, так как проблемы с квартирами возникают только на вторичном рынке и уже формирует негативное отношение к этому сегменту, попутно повышая цены на новостройки. "При этом нужна более четкая и жестко сформулированная социальная реклама, что в случае, если ты сам помогаешь мошенникам, хочешь легких денег, то должен понимать, что можешь оказаться местах лишения свободы", - отметил Машаров.

О штабе

Ранее Российская гильдия риелторов (РГР) создала оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы.