В Московском регионе вновь начинаются заморозки

В Гидрометцентре РФ сообщили, что днем 19 ноября ожидается от нуля до плюс 2 градусов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заморозки вновь начинаются в Москве и Московской области после почти суток "плюсовой" температуры. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Заморозки вновь начинаются, к настоящему моменту столбики термометров опустились до отметки минус 0,4 градуса в районе подмосковной Шаховской, что на западных рубежах региона", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что предстоящей ночью на фоне облачной с прояснениями погоды в Подмосковье температура воздуха может составить от минус 4 до плюс 1 градуса, в столице ожидается от нуля до минус 2 градусов. Ветер будет дуть западный с переходом на юго-западный со скоростью 6-11 м/с и отдельными порывами, которые местами могут достигать до 15 м/с. В отдельных районах также прогнозируется гололедица.

Днем 19 ноября, согласно последнему прогнозу, ожидается от нуля до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер прогнозируется западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами также не исключена гололедица.

Минувшей ночью самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Волоколамске - там столбики термометров опустились до отметки плюс 1 градус. В Москве на главной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса.