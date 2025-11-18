Под Калугой создадут арт-объект из 16 башен высотой до 20 м

Он будет символизировать сердце

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 18 ноября. /ТАСС/. Арт-объект, символизирующий сердце, из 16 разновеликих башен высотой до 20 м представят в арт-парке "Никола-Ленивец" в Дзержинском районе Калужской области в честь Масленицы 21 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Автором объекта Масленицы 2026 года стал основатель арт-парка Никола-Ленивец Николай Полисский. Скульптура представляет собой композицию из 16 разновеликих башен высотой до 20 метров, расположенных по кругу. Башни, обильно декорированные лозой, символизируют деревья - темный лес, внутри которого находится сердце на вытянутом пьедестале, словно в поднятой к небу руке Данко", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что центральный объект имеет символический характер: в нем нет анатомической достоверности или имитации изображения сердца. При этом огонь станет полноценным соавтором художника. "Мы не сжигаем сердце, а создаем его горение. И хотим вместе прожить появление, короткую жизнь и исчезновение огненной скульптуры - горящего сердца", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что образ горящего сердца отсылает к герою произведения Максима Горького Данко, который вырывает свое сердце из груди, превращая внутренний свет в реальный огонь, освещающий путь людям. Его поступок - квинтэссенция самоотверженной любви, бескорыстное желание отдать всего себя ближнему.

"В этом году я придумал огненный лес из конусов, а в центре шар, изображающий сердце, - оно загорится первым, потом эффектно рухнет вниз с искрами. За ним вспыхнут башни, каждая по-своему. Моя задача проста: построить конструкцию, которая будет красиво гореть и удивлять", - добавил Полисский.

О парке

Арт-парк "Никола-Ленивец" - самый большой в Европе, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским, в постоянной экспозиции под открытым небом расположены в том числе арт-объекты "Бобур", "Николино ухо", "Блиндаж", "Вселенский разум". Традиция сжигать арт-объекты в Никола-Ленивце началась в 2001 году. В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду", "Бастилию", "Вавилонскую башню", "Черную гору" и "Мельницы".