В Нижнем Новгороде в финале конкурса Первых участвуют 600 студентов

Победители и призеры "Большой перемены" среди студентов колледжей и техникумов получат до 1 млн рублей на образование и реализацию собственных проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Финал шестого сезона конкурса "Большая перемена", который проводит Движение первых, собрал 600 студентов колледжей и техникумов из 63 регионов России в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Первых.

"В Нижнем Новгороде 18 ноября стартовал финал шестого сезона конкурса "Большая перемена" среди студентов организаций среднего профессионального образования. 600 ребят из 63 регионов России будут выполнять конкурсные задания финала, а также станут участниками просветительской программы", - говорится в сообщении.

Состоялся вечер знакомств финалистов, затем они будут выполнять задания и участвовать в просветительской программе - интерактивных лекциях, мотивационных встречах и дискуссиях, деловых играх, мастер-классах и командообразующих тренингах от экспертов в области образования, просвещения, науки, медиа и креативных индустрий. Конкурсные этапы шестого сезона события объединены темой "От мечты к свершениям". Молодые люди смогут рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации, поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные задания конкурса посвящены теме памяти поколений. Среди наиболее популярных направлений конкурса, выбранных финалистами, также стали "вызовы" "Твори!", "Расскажи о главном!", "Делай добро!", "Познавай Россию!", "Помни!", "Создавай будущее!", "Предпринимай!", "Будь здоров!", "Открывай новое!" и "Служи отечеству!".

Победители и призеры "Большой перемены" среди студентов колледжей и техникумов получат до 1 млн рублей на образование и реализацию собственных проектов. Педагоги-наставники получат до 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. 20 организаций среднего профессионального образования по итогам командного трека "Большой перемены" получат по 2 млн рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Движения первых. Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года конкурс "Большая перемена" стал частью национального проекта "Молодежь и дети".