В Подмосковье 120 школьников приняли участие в слете казачьей молодежи

Они состязались в спортивных и творческих дисциплинах, слушали лекции от участников СВО, а также проходили тактические тренинги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военно-патриотический слет казачьей молодежи "Вахта памяти" в Подмосковье собрал 120 школьников, они состязались в спортивных и творческих дисциплинах, слушали лекции от участников СВО, а также проходили тактические тренинги. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

"Военно-патриотический слет казачьей молодежи "Вахта памяти" прошел в Подмосковье. В четырехдневной программе участвовали 120 ребят от 12 до 17 лет из школьных казачьих классов и военно-патриотических объединений Москвы и Подмосковья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что юные казаки состязались в спортивных и творческих дисциплинах, проходили теоретические и практические занятия, слушали лекции участников спецоперации и поисковиков, а также принимали участие в тактических тренингах, включая лазертаг. Помимо этого, участники слета посетили парк "Патриот" и "Партизанскую деревню".

Мероприятие было организовано Московским домом национальностей при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы в партнерстве с Центральным казачьим войском. "Вахта памяти" направлена на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также развитие активной гражданской позиции.