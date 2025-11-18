ФСБ рассекретила архивы о пособниках нацистов на службе американских спецслужб

Как отмечается в материалах, в апреле 1953 года советские органы госбезопасности на Украине задержали агентов американской разведки

Редакция сайта ТАСС

Здание ФСБ © Максим Чурусов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Центральный архив ФСБ России рассекретил документы уголовного дела об арестованной в 1953 году на территории Украинской ССР группе агентов американской разведки, которые в годы Великой Отечественной войны служили в карательных органах нацистов. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

Как отмечается в материалах, в апреле 1953 года советскими органами госбезопасности на территории Украины были задержаны агенты американской разведки - Александр Лахно, Александр Маков и Сергей Горбунов. "Лахно в 1943 году добровольно поступил на службу в карательное подразделение "Зондергруппа "Петер", в составе которого принимал активное участие в терроре мирного населения, выявлении коммунистов и партизан в Днепропетровской области. При отступлении немцев бежал в Югославию, где до декабря 1944 года служил рядовым в Русском охранном корпусе и участвовал в борьбе с югославскими партизанами. В 1945 году состав Русского охранного корпуса был интернирован английскими войсками", - говорится в материалах дела.

Уроженец Симферополя Горбунов перешел на службу к немцам, вступив в 1942 году в карательное подразделение разведки штаба главнокомандующего морскими силами Германии "Черное море", которое "прославилось" зверствами в Крыму в отношении мирного населения и уничтожении военнопленных.

"Житель Херсона Маков после оккупации города немецко-фашистскими захватчиками добровольно поступил на службу к нацистам в качестве связника при одной из воинских частей. Позднее был вывезен в Вену для работ на заводе "Сименс". Оказавшись после поражения немецких войск на занятой союзными войсками территории, предатели были направлены в лагерь для перемещенных лиц "Менхегоф" (г. Кассель, Западная Германия)", - отмечается в сообщении. Еще один пособник нацистов Дмитрий Ремига, уроженец Сталинской области (ныне - ДНР), в годы Великой Отечественной войны вместе с отцом добровольно отправился на работу в Германию, откуда после войны отказался возвращаться в Советский Союз.

"Обработкой содержавшихся в лагере занимались выходцы из созданной по инициативе А. Власова в 1943 году школы пропагандистов Русской освободительной армии при поддержке Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС, создан в 1930 году белоэмигрантами в Сербии - прим. ТАСС), также выступившего в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии. После окончания войны члены указанной организации использовались американскими, германскими, французскими и английскими спецслужбами в целях проведения диверсионно-террористических акций и шпионажа в СССР. Все обвиняемые окончили школу пропагандистов НТС в Бад Гомбурге и школу американской разведки в Бад Висзее", - отмечается в материалах дела.

В ночь на 26 апреля 1953 года Лахно, Маков, Горбунов и Ремига были нелегально заброшены в СССР с заданиями шпионского и диверсионно-террористического характера, после чего были задержаны. 22 мая того же года приговором военной коллегии Верховного суда СССР их признали виновными в подготовке диверсий и террористических актов и приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. Генеральная прокуратура РФ 26 сентября 2002 года отказала в их реабилитации, говорится в материалах.

Показания Лахно

Как следует из показаний арестованного Лахно, после того как его с напарником по прозвищу Пит 26 апреля сбросили с американского самолета в Виницкой области, они должны были направиться в Одессу для ведения там подрывной и шпионской работы. Однако выполнить задание им не удалось, так как они были задержаны на утро следующего дня. По его словам, в американской разведывательной школе он обучался пять месяцев, остальные - девять месяцев с августа 1952 года по апрель 1953 года. "Что касается задания, то оно было общим для всех - по прибытии в Советский Союз обосноваться на жительстве в одном из городов и заняться изготовлением и распространением среди населения листовок НТС", - говорится в показаниях Лахно.

Он также отметил, что, помимо общего для всех шпионов задания, начальник американской разведшколы Мартино обязал его заниматься сбором шпионских сведений, в частности, выявлять места расположения аэродромов, количество и типы самолетов, сделав особый упор на информации о самолетах "МиГ-15". "Мартино обязал меня под видом курортника пробраться на южный берег Крыма и выявить на побережье Черного моря наиболее подходящие места для выброски наших людей", - рассказал арестованный, отметив при этом, что заданий террористического характера ему поставлено не было.