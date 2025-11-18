В Смоленской области все муниципалитеты получили паспорта готовности к зиме

Проверки завершили в 27 муниципальных образованиях

СМОЛЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Паспорта готовности к зиме получили в каждом муниципалитете Смоленской области, все объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы полностью готовы к наступлению холодов. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Все объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы полностью готовы к наступлению холодов. Проверки завершены во всех 27 муниципальных образованиях. Наш регион вошел в число первых 10 субъектов Российской Федерации, где паспорта готовности оформили в каждом муниципальном округе", - сообщил губернатор по итогам заседания правительства региона, где подвели итоги подготовки муниципальных образований к отопительному сезону.

По словам Анохина, в Смоленской области подготовлено 6,5 тыс. многоквартирных домов, более 300 школ и 250 детских садов. Завершены работы в 124 объектах здравоохранения, более чем в 400 учреждениях культуры и спорта и 65 социальных организациях. Полностью готовы объекты инженерной инфраструктуры. "В этом году на их модернизацию было выделено свыше 1,1 млрд рублей. Всего обновили свыше 20 км теплосетей и почти 79 км водоснабжения и водоотведения. В следующем году в рамках программы обновления инженерной инфраструктуры особое внимание планируем уделить ремонту и оснащению водонапорных башен по всей области", - отметил губернатор.