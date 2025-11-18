В Макеевке ДНР ввели графики отключения света из-за атак ВСУ

Такие меры помогут разгрузить сети и стабилизировать энергосистему

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Временные отключения электроэнергии введены во втором по численности населения городе ДНР - Макеевке. Решение принято из-за атак ВСУ на объекты энергетики республики, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"По информации Макеевского РЭС, в связи с высокой нагрузкой на энергосистему и нестабильной ситуацией с электроснабжением, в целях предотвращения полномасштабной аварии и равномерного распределения ресурсов было принято вынужденное решение о введении временных графиков отключения электроэнергии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такие меры помогут разгрузить сети и стабилизировать энергосистему. Отключения анонсированы для части абонентов Горняцкого и Центрально-Городской районов.

В соседней Ясиноватой, по данным врио главы муниципалитета Александра Пеняева, для снижения потребления электроэнергии отключили наружное освещение.

ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР две ночи подряд. 18 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, которые обеспечивают основную генерацию в регионе. В ряде городов начались перебои со светом, водой, теплом и связью. В республиканском Минобрнауки сообщили ТАСС о переводе 94 школ на сокращенный график или дистанционку. Из-за серьезных повреждений ТЭС введена региональная ЧС.