Больше половины жителей ЦФО делали длительные перерывы в карьере

Чаще всего это было связано с желанием отдохнуть

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 51% жителей регионов Центрального федерального округа делали перерывы в карьере на полгода и более, чаще всего это было связано с желанием отдохнуть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"У 51% жителей ЦФО были длительные (более 6 месяцев) перерывы в профессиональной деятельности. Чаще всего перерывы связаны с желанием отдохнуть (68%) или с отпуском по уходу за ребенком (58%). Реже встречаются случаи, когда не было необходимости работать (46%), или кандидат пробовал себя в бизнесе, но вернулся в найм (43%). Однако большинство жителей ЦФО (78%) отметили, что в дальнейшем не намерены делать осознанные длительные перерывы в карьере, не связанные с особыми обстоятельствами (например, с рождением ребенка)", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что еще несколько лет назад "белые пятна" в резюме могли стать серьезным барьером при поиске работы, но сегодня рынок труда стал более гибким. Практически все работодатели с пониманием воспринимают перерывы в карьере и все реже считают их препятствием для трудоустройства. Почти половина опрошенных считают, что пауза помогает избежать выгорания, четверть - что она способствует осознанному выстраиванию карьеры. Тем не менее, часть работодателей сохраняет настороженность: 28% полагают, что во время долгого перерыва специалист теряет навыки.

"Делать перерывы в карьере - это нормально, такие паузы помогают избежать выгорания и пересмотреть приоритеты. Но если вы планируете вернуться на рынок, важно не выпадать из контекста: следить за изменениями в индустрии, развивать востребованные навыки и подтверждать их на практике. Большинство работодателей сегодня это понимают и относятся к осознанным карьерным паузам с уважением", - добавила директор hh.ru ЦФО Марина Качанова.