В селе на Украине замазали цементом советскую символику на памятнике павшим

Сельские власти решили не демонтировать монумент, потому что он стоит на братской могиле, в которой похоронили погибших в Великой Отечественной войне солдат и местных жителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация села Мочулки в Ровненской области на западе Украины замазала цементом советские символы на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Советская символика была скрыта на монументе в соответствии с действующим на Украине законом о "декоммунизации" и по требованию националистически настроенных "активистов", которые ищут по стране советские памятники и добиваются их демонтажа или, по крайней мере, удаления символов, связанных с советским периодом или с Россией.

Сельские власти решили не демонтировать памятник в Мочулках, потому что он стоит на братской могиле, в которой похоронены погибшие в войну советские солдаты и жители села. Издание "Общественное" опубликовало фотографии монумента до и после того, как он был осквернен сторонниками украинской "декоммунизации". Цементом были замазаны изображения советских солдат, серпа и молота и ордена Великой Отечественной войны. При этом местные власти оставили на памятнике изображение скорбящей женщины, горящего факела, слова "Дорогим односельчанам" и строки "Никто не забыт, ничто не забыто", принадлежащие советской поэтессе Ольге Берггольц.

Издание "Общественное" сообщает, что "активисты" обнаружили памятник с изображениями серпа и молота в центре села Заря в той же Ровненской области. Сторонники "декоммунизации" направили в местный сельсовет письмо с требованием демонтировать советскую символику на этом монументе.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.