В Петербурге пройдет международный форум "Содружество моды"

Участие примут более 200 иностранных представителей из 24 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. IV Международный форум "Содружество моды" пройдет в Петербурге с 19 по 21 ноября. Участие примут более 200 иностранных представителей из 24 стран, сообщили в пресс-службе организаторов форума.

"С 19 по 21 ноября в Санкт-Петербурге пройдет IV Международный форум "Содружество моды". <…> Участие в форуме примут более 200 иностранных представителей из 24 стран. Ярким акцентом станут показы, на которых дизайнеры из регионов России и стран СНГ представят свои новые коллекции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре внимания участников форума будут вопросы укрепления международной кооперации, продвижения национальных брендов, внедрения инноваций и совершенствования инструментов решения актуальных проблем легкой промышленности.

Откроет форум молодежный день, посвященный профессиональному развитию начинающих специалистов в сфере моды и дизайна. Мероприятия основной программы состоятся 20-21 ноября в Таврическом дворце. Запланировано почти 60 деловых мероприятий в 6 тематических блоках: "Экономика и инвестиции", "Производство", "Креативные индустрии", "Образование, кадры и профориентация", "Культура", "Красота и здоровье".

Как сообщили в пресс-службе, впервые будет вручена премия "Содружество моды". Она организована для граждан и организаций, внесших значительный вклад в развитие легкой промышленности и индустрии моды, дизайна в странах СНГ. Премия также предназначена для выявления талантливой молодежи. Кроме того, состоятся модные показы, 20 ноября - показ коллекций российских дизайнеров, 21 ноября - показ коллекций стран-участниц.

Организаторы мероприятия - Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации при поддержке Минпромторга России, Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России, Российского экспортного центра, СОЮЗЛЕГПРОМа, РСКО и РСПО.