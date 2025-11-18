Адвокат Шелупахин предупредил о возможных последствиях игры в S.T.A.L.K.E.R.

Пользователям продукции украинской компании GSC Game World может грозить ответственность вплоть до уголовной, сообщил юрист

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пользователям продукции украинской компании GSC Game World может грозить ответственность вплоть до уголовной после признания деятельности этой организации нежелательной в РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Шелупахин.

GSC Game World является разработчиком компьютерных игр, среди которых "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R.

"За пользование продукции этой компании возможны составления административных протоколов в отношении игроков по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) или даже возбуждения уголовных дел по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал адвокат.

8 ноября Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской организации GSC Game World - разработчика компьютерных игр, среди которых "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R. В ведомстве пояснили, что компания занимается финансовой поддержкой ВСУ и формированием образа России как "государства-агрессора", включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов. По данным Генпрокуратуры, руководство организации в 2022 году перевело фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили, а в 2024 году выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент.