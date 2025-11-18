В школах 74 регионов запустят проекты, разработанные в Центре "Машук"

Их планируют реализовать к февралю 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Более 100 школ из 74 регионов страны начнут в 2026 году реализацию 10 проектов по решению проблем образования, которые были разработаны в ходе программы повышения квалификации директоров общеобразовательных учреждений в Центре знаний "Машук". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе центра.

"В Центре знаний "Машук" завершилась авторская программа повышения квалификации "Директор на высоте". Участники в составе групп выработали профиль директора современной школы, предложения показателей его эффективности, создали новую модель компетенций руководителя образовательной организации, а также разработали 10 проектов для решения актуальных проблем системы школьного образования, которые будут реализованы в школах участников уже к февралю 2026 года", - сообщили в пресс-службе.

В центре уточнили, что разработанные проекты включают, в том числе, модель развития школы: создание безопасной и современной образовательной среды, вовлечение в изменения до 80% педагогов, формирование годового портфеля типовых решений, обновление работы с родителями.

"Мы обучили более 100 директоров из 74 регионов страны и сформировали сообщество лидеров, готовых внедрять инновационные практики и создавать развивающую среду для каждого ученика", - передает пресс-служба слова гендиректора центра Антона Серикова.