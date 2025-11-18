Skysmart: 21% родителей считают навыки программирования необходимыми для детей

Каждый третий родитель, занятый в сфере IT, хотел бы, чтобы ребенок пошел по его стопам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Каждый пятый родитель уверен, что навыки программирования нужны каждому ребенку - даже если он не выберет IT-профессию. Это следует из результатов исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, которые есть в распоряжении ТАСС.

"По данным опроса, все больше родителей воспринимают программирование не как профессию, а как базовый навык будущего. Каждый пятый родитель (21%) убежден, что умение писать код и понимать алгоритмы нужно всем, вне зависимости от будущей профессии ребенка", - говорится в итогах анализа.

Аналитики также отметили, что 34% из родителей-айтишников признались, что хотели бы, чтобы ребенок пошел по их стопам и выбрал IT-сферу. Треть родителей готовы дать детям полную свободу, но при этом уверены: базовые знания в IT пригодятся каждому. При этом только 14% родителей отметили, что им не принципиально, чем будет заниматься ребенок, и столько же считают, что лучше выбрать другую сферу, а не IT.

"Сегодня IT-грамотность становится новой нормой, а программирование перестает быть узкой профессиональной областью и превращается в универсальный язык современного мира, где важно не только использовать технологии, но и понимать, как они устроены. Родители из IT-сообщества особенно четко видят, что программирование - это не только про код, а про логику, системное мышление и способность решать задачи. Даже если ребенок станет врачом, дизайнером или юристом, эти навыки помогут ему адаптироваться в цифровом мире", - приводятся в сообщении слова академического директора Skysmart Анастасии Екушевской.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. родителей из городов-миллионников.