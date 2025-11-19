В Приморье запустили эксперимент по разведению гребневиков с компанией из КНР

Директор Приморского океанариума Ольга Шевченко рассказала, что специалисты из Китая и России собрали специальную установку

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Приморский океанариум и китайская компания Andover запустили совместный эксперимент по разведению гребневиков - морских животных, напоминающих медуз. Об этом ТАСС сообщила директор Приморского океанариума Ольга Шевченко.

"Международные отношения в Приморском океанариуме все больше и больше набирают обороты, и одни из самых давних и надежных партнеров - это компания Andover из Китайской Народной Республики. Постоянный обмен опытом специалистов двух стран уже дает свои результаты: с помощью китайских коллег наши биологи освоили технологию разведения медуз, и гости Приморского океанариума могут наблюдать их в наших экспозициях круглый год. Теперь китайские специалисты приехали к нам, чтобы наладить культивирование желетелых организмов - гребневиков", - рассказала она.

Шевченко отметила, что эти хрупкие животные в России представлены только в научно-образовательном комплексе Приморского океанариума, их очень сложно разводить в искусственных условиях. "Поэтому мы надеемся, что международный эксперимент, который проводят российские и китайские биологи, пройдет успешно", - поделилась она.

Собеседница агентства отметила, что специалисты из Китая и России собрали специальную установку для разведения гребневиков в стенах Приморского океанариума. По ее словам, в случае успеха эксперимента Приморский океанариум станет одним из немногих в мире, где смогут разводить этих уникальных морских обитателей.