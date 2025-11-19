Историк Малышева: незавершенность денацификации влечет возрождение нацизма

Член Общественной палаты РФ отметила необходимость формирования неприятия нацизма как в военном плане, так и в общественно-политическом дискурсе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Незавершенность процесса денацификации всегда приводит к возрождению нацизма, этому современную Россию учит Нюрнбергский трибунал, не сумевший положить конец нацистским идеям. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Незавершенность процесса денацификации всегда влечет за собой возрождение нацизма - этому нас учит Нюрнберг. Поэтому так важна наша сегодняшняя реальность, те действия, которые предпринимаются и в рамках специальной военной операции, и в формате сохранения исторической памяти и правды. И потому мы говорим о необходимости завершения денацификации и формирования неприятия нацизма как в военном плане, так и в общественно-политическом дискурсе", - сказала она.

По ее словам, неприятие нацизма в нашем обществе "вполне сформировано" и сегодня речь идет о "формировании консолидированной позиции, благодаря которой каждый мог понять, что это наша общая тема". "Потому что нет у нас такой семьи, нет какого-либо нашего гражданина, который не знал бы, что такое война [с нацизмом] через своих дедов-прадедов", - подчеркнула Малышева.

Полный текст интервью будет опубликован 20 ноября в 08:00 мск.