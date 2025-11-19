Вице-спикер ГД Толстой поддержал запрет абортов в частных клиниках

Депутат поблагодарил руководителей регионов и депутатов региональных законодательных собраний, которые приняли решение о выводе абортов из коммерческой сферы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал предложение Русской православной церкви запретить проведение абортов в частных клиниках. Об этом он сообщил ТАСС.

"Конечно, поддерживаю. Считаю, что частные клиники в этом отношении нарушают закон. Безусловно, количество прерываний беременности в частных клиниках должно быть ограничено именно в силу отсутствия статистики и нарушения закона. Это решение должно быть принято", - сказал собеседник агентства.

Толстой отметил, что уже в 17 регионах России частные клиники отказались от проведения абортов. Всего, по информации депутата, 752 коммерческих учреждения по всей стране прекратили эти операции. Он поблагодарил руководителей регионов и депутатов региональных законодательных собраний, которые приняли решение о выводе абортов из коммерческой сферы.

Вице-спикер Госдумы также выразил надежду, что другие регионы РФ присоединятся к этой инициативе, "потому что та скорость вымирания страны, которая есть сегодня, приведет в ближайшие 30 лет к отсутствию России на карте". Толстой выступил на секции "Семья и народосбережение" XXVII Всемирного русского народного собора, где председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов озвучил инициативу РПЦ о необходимости запрета абортов в частных клиниках.

В 2022 году с этим предложением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, в результате вывода абортов из коммерческой сферы "исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней".

По данным Росздравнадзора, 100% частных клиник нарушают законодательство в сфере абортов: не соблюдают "неделю тишины", рекламируют аборты, готовы их делать в день обращения, в том числе после 12 недель, что является криминальным абортом, не оказывают психологических консультаций женщинам в состоянии репродуктивного выбора. По мнению экспертов, перевод абортов в государственные медучреждения, где налажена медико-социальная работа с беременными женщинами, позволит повысить уровень рождаемости в стране. В частности, в Республике Крым, где частные клиники в конце 2023 года добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года вырос на 3,3%.