На Чукотке после непогоды открыли более 80 км трассы

Участок дороги был закрыт 17 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Участок трассы Эгвекинот - Мыс Шмидта на Чукотке протяженностью более 80 км открыт для движения транспортных средств после прохождения циклона. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Проезд по автодороге Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке с 11-го по 94-й км восстановлен", - рассказали в ведомстве.

Участок трассы закрыли 17 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Сообщалось, что в Чукотском автономном округе порывы ветра будут достигать 20 м/с, на побережье морей до 20 м/с c низовой метелью. Влияние циклона на погоду в крае ослабевает.